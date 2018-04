Digitaler Widerstand auf Instagram : Mehr als leckeres Essen: Influencer auf Protestkurs

Instagram wird immer häufiger als Kanal für Kritik an gesellschaftlichen Normen oder überzogenen Körperkulten genutzt.

von Katharina Bambenek

20. April 2018, 12:28 Uhr

Leckeres Essen, weiße Strände mit türkisen Wellen und braun gebrannte Model-Körper: Dafür steht Instagram für viele. Das Netzwerk hat aber auch noch mehr zu bieten. Immer öfter beziehen Influencer Stellung, wenn es um kritische Themen geht. Es geht eben nicht mehr nur um 90-60-90-Maße, sondern um ein gesundes Körpergefühl.

Zu den Influencern mit Botschaft gehört Shay Neary. Die Amerikanerin ist das erste transgender Plus-Size-Model, das in einer größeren Kampagne gefeatured wurde. 22,8 Tausend User folgen ihr auf der Plattform Instagram. Zu verstecken hat das Model nichts. Auf ihren Bildern zeigt sie sich lebensfroh, auch leicht bekleidet. Mit ihren Beiträgen will sie zeigen wie wichtig es ist, sich selbst zu lieben und auch Fehler zu akzeptieren, sagte sie in einem Interview mit der britischen Daily Mail.

Transgender Instagrammer sind seit Shay Neary längst keine Seltenheit mehr. Unter dem Tag „trans_shoutout“ posten täglich transgender User Bilder von sich. Die meisten Frauen und Männer zeigen sich auf ihren Bildern selbstbewusst und in schönen Posen, so wie es sich für Instagram gehört, immer mit dem Zusatz @trans_shoutout. Andere gehen einen Schritt weiter und stellen Bilder gegenüber, die zeigen wie sie jetzt aussehen und wie sie vor ihrer Entscheidung, das Geschlecht zu wechseln, aussahen.

Den Mut zu haben zu sich und seinen Überzeugungen zu stehen, das möchte auch Haifa Besseisso auf ihrem Kanal „flywithhaifa“ vermitteln. Das Besondere an der 27-Jährigen: Sie reist mit einer Hijab um die Welt und scheut sich in ihrem Blog nicht, die Probleme einer islamisch geprägten Gesellschaft anzusprechen. So heiratet sie in einem Video symbolisch das Leben, um ein Statement gegen die frühzeitige Ehe zu setzen. Das Video soll ein Zeichen gegen den gesellschaftlichen Druck sein, der oft auf junge Frauen ausgeübt wird.

Gerade ihr Kopftuch hätte Beseisso eine große Verantwortung gegeben und das Gefühl, dass sie den Islam vertritt. Sie fühle sich damit, als ob sie mit einer Flagge um den Kopf gewickelt herumlaufen würde, sagte sie in einem Interview mit der Plattform Mosaic. Die 27-jährige Muslimin glaubt laut einem ihrer Videos an das Gute und die Menschheit. Und daran, dass ihre Generation „on fire“ ist und wirklich etwas bewegen kann.

Bei dem kleinen Protest gegen die Standards geht es aber nicht nur um Äußerlichkeiten und ein gesundes Körpergefühl. Genauso werden auch gesellschaftliche Probleme thematisiert, die völlig davon losgelöst sind. Anfang April sorgte die Hawaiianerin Amelia Whelan mit einem Strandbild auf ihrem Account „saltsandandsmoothies“ für Aufsehen. Die Instagrammerin sitzt wie auf so vielen Bildern an einem weißen Sandstrand. Diesmal aber nicht zwischen anderen Touristen, sondern zwischen Müll.

Ein Beitrag geteilt von Amelia Whelan (@saltsandandsmoothies) am Apr 7, 2018 um 6:45 PDT

„This is the real sh*it that you don’t see in your newsfeed“ titelte Whelan den Schnappschuss, der die Realität an dem balinesischen Strand zeigt. Nur kollektiv könne man etwas verändern, schreibt Whelan und fordert ihre Follower dazu auf, zuerst an ihrem eigenen Lebensstil zu schrauben.

Diese Instagrammer zeigen mit ihren Bildern, dass es auf der Plattform um weit mehr als schöne Fotos gehen kann. Der Großteil der Influencer nimmt sich jedoch noch kein Beispiel an den neuesten Beiträgen und verbleibt lieber bei süßen Kätzchen, ausgefallenen Mitagessen und perfekten Sandstränden.