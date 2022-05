Schock in den USA : Massaker an einer Grundschule in Texas: Mindestens 19 Kinder getötet

Es ist einer der schlimmsten Amokläufe der US-Geschichte: An einer texanischen Grundschule wurden mindestens 19 Kinder und zwei Erwachsene getötet.

Nach dem Massaker an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas steht das ganze Land unter Schock. Mindestens 19 Kinder wurden getötet, nachdem der 18-jährige Salvador Ramos am Dienstag während der Unterrichtszeit das Feuer in der Robb Elementary School in Uvalde nahe San Antonio eröffnet hatte. Der Amokläufer wütete so lange, bis ihn Sicherheitskräfte ...

