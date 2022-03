20. Album : Marillion mit neuem Fokus: Krisen, Klima, Pandemie

„Kayleigh“ war ihr größter Hit. Seit rund 40 Jahren liefern Marillion fein durchkomponierten, mit tiefgründigen Texten versehenen Prog- und Artrock. Das 20. Album „An Hour Before It's Dark“ dreht sich um ein großes Thema.

„Eine Stunde, bevor es dunkel ist”, so heißt übersetzt das neue Album von Marillion. Es bedeutet nicht nur die letzte Stunde, in der Kinder draußen spielen dürfen, sondern bezieht sich vor allem auf die Klimakrise. „Fünf vor zwölf”, könnte man auch sagen. „Es ist eine Metapher dafür, wo wir uns befinden - in vielerlei Hinsicht”, sagt Marillion-Sänger ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.