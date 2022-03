Messerangriff : Mann verletzt drei Menschen - Polizist schießt auf Angreifer

Ein Mann greift mitten in Mainz mehrere Menschen mit einem Messer an. Ein Polizist, der gerade in der Nähe ist, schießt auf den Angreifer. Mehrere Menschen werden nun im Krankenhaus behandelt.

Ein 32 Jahre alter Mann hat in der Mainzer Innenstadt vor einer Fahrschule mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen und verletzt. Ein 48-Jähriger sei dabei am Dienstagnachmittag lebensgefährlich verletzt worden - mindestens zwei andere Männer im Alter von 28 und 48 Jahren hätten leichte Verletzungen erlitten, berichteten Staatsanwaltschaft und Po...

