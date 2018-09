Nach Krebs-Operation : Mann sucht per LED-Tafel am Times Square nach Spender-Niere

Mit einer 460 Quadratmeter großen LED-Werbetafel sucht ein Mann am Times Square in New York nach einer Spender-Niere. Dem aus Long Island stammenden Marc Weiner wurden wegen einer Blasenkrebserkrankung beide Nieren entfernt.

Nach der erfolgreichen Therapie benötigt er nun die Niere eines Spenders, sagte der 53-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Alle acht Minuten zeigt die digitale Werbetafel derzeit ein Foto Weiners mit dem Aufruf: «Mein Name ist Marc. Ich brauche eine Niere. Sie können helfen.» Dazu wird eine Website mit weiterführenden Informationen angezeigt.

Zehn potenzielle Spender haben sich zu Bluttests bereit erklärt, seit die Anzeige vor zwei Wochen an den Start ging, wie Weiner sagte. Er wolle auch Aufmerksamkeit auf Organspenden allgemein lenken. Die Tafel wirbt derzeit auch für verschiedene TV-Sendungen und Produkte der Reality-Stars Kylie und Kendall Jenner.

Die Anzeige soll auf der digitalen Werbetafel noch bis Mitte November zu sehen sein. Den Times Square in Manhattan passieren jeden Tag im Durchschnitt rund 355.000 Fußgänger.