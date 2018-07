Verschollen im Ozean : Malaysia veröffentlicht Abschlussbericht zu Flug MH370

Mehr als vier Jahre nach dem Verschwinden von Flug MH370 der Fluggesellschaft Malaysia Airlines bleibt das Rätsel weiter ungeklärt.

von dpa

30. Juli 2018, 09:15 Uhr

Im offiziellen Abschlussbericht, den Malaysias Regierung am Montag in Kuala Lumpur veröffentlichte, heißt es: «Das Team ist nicht in der Lage, den Grund für das Verschwinden von MH370 zu bestimmen.» Angehörige von Passagieren und Crew äußerten sich enttäuscht.

Die Boeing 777 war im März 2014 mit 239 Menschen an Bord aus ungeklärten Gründen von den Radarschirmen verschwunden, als sie auf dem Weg aus Kuala Lumpur nach Peking war. Das Wrack wird irgendwo auf dem Boden des südlichen Indischen Ozeans vermutet. Die Suche blieb bislang ohne Erfolg, auch wenn an verschiedenen Küsten einzelne Teile angeschwemmt wurden. Von den Insassen fehlt jede Spur.