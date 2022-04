Leute : Lombardi und Krasavice lösen auf: Video mit Bohlen

Die Musiker Pietro Lombardi und Katja Krasavice haben aufgelöst, was hinter ihrem Foto im Hochzeitsoutfit steckt: ein Lied mit Dieter Bohlen. Am Ostersonntag veröffentlichten alle drei Künstler auf ihren Tiktok-Accounts ein Video, in dem sie zu dritt vor einem Blumenbogen stehen und singen. Die Neuversion von „You're My Heart You're My Soul“ soll am 5. Mai direkt vor Mitternacht erscheinen.

Zuvor hatten Krasavice (25) und Lombard...

