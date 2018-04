Attentat mit Kleinlaster in Münster : Liveticker: Vier Tote, sechs Schwerverletzte, Krankenhaus bittet um Blutspenden

Der mutmaßliche Täter soll psychisch auffällig gewesen sein. Hinweise auf Islamismus gibt es laut Medienberichten nicht.

von dpa

07. April 2018, 19:49 Uhr

In Münster sind am Samstag mindestens vier Menschen ums Leben gekommen, als ein Kleintransporter in eine Menschenmenge fuhr. Das Fahrzeug habe eine kleinere Gruppe Menschen erfasst, sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Münster. Der mutmaßliche Täter habe sich danach selbst getötet. Die Lage sei weiter unübersichtlich, hieß es bei Twitter. Und weiter: „Bitte keine Spekulationen.“ Der Hintergrund des Vorfalls blieb zunächst unklar.