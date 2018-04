Angriff mit Kleinlaster in Münster : Liveticker: Drei Tote, sechs Schwerverletzte, Motiv von Jens R. unbekannt

Der mutmaßliche Täter soll psychisch auffällig gewesen sein. Es gibt keine Hinweise auf Islamismus.

von dpa

07. April 2018, 23:26 Uhr

In Münster sind am Samstag mindestens drei Menschen ums Leben gekommen, als ein Kleintransporter in eine Menschenmenge fuhr. Der mutmaßliche Täter tötete sich anschließend selbst mit einer Schusswaffe. Jens R. (48) soll unter psychischen Problemen gelitten haben. Laut ZDF ist ein Selbstmordversuch aktenkundig.