Ukraine-Krieg : Levit bei Benefizkonzert für Ukraine im Berliner Ensemble

Der Pianist Igor Levit und andere Künstlerinnen und Künstler treten gemeinsam bei einem Benefizkonzert in Berlin auftreten. Damit wollen sie den mit Krieg in der Ukraine in Not geratenen Menschen helfen.

Das Berliner Ensemble (BE) und der Pianist Igor Levit stehen im Zentrum eines Benefizkonzerts für die Ukraine am 25. April. Zugesagt haben nach Angaben vom Donnerstag unter anderem die Musiker Danger Dan („Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“) und Thees Uhlmann („Club 27“), die Schauspielerin Constanze Becker und Schauspieler Matthias Brandt, R...

