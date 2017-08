Von Brasilien nach Baden-Württemberg : „Landshut“ soll in Kürze demontiert werden

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Friedrichshafen | Langsam kommt Bewegung in die Sache. Seit Jahrzehnten verrottet das Flugzeug „Landshut“ auf dem brasilianischen Flughafen Fortaleza. Die schrottreife Maschine soll nun zerlegt, transportiert und später in Friedrichshafen am Bodensee restauriert werden.

Landshut kommt bald nach Deutschland

Außenminister Sigmar Gabriel besuchte am Montag Friedrichshafen. Seinen Angaben zu Folge soll die Rückholung in Kürze starten. „Die Lufthansa wird demnächst ein Team hinschicken, um mit der Demontage zu beginnen und den Transport vorzubereiten“, sagte der SPD-Politiker.

Die ehemalige Lufthansa-Maschine soll bis zum Herbst an den Bodensee gebracht und auf dem Gelände des Dornier-Museums in Friedrichshafen ausgestellt werden. Es sei nationales Interesse, die „Landshut“ nach Deutschland zu holen und mit dem Flugzeug als Ausstellungsstück an den Deutschen Herbst zu erinnern, sagte Gabriel.

Bevor feststand, dass die Maschine nach Baden-Württemberg gebracht wird, hatte der Unternehmer Thomas Liebelt versucht, die Boeing 737 an den seit 1911 bestehenden Flugplatz nach Flensburg zu lotsen. Er wolle dort ein Museum bauen, hatte Liebelt angekündigt.

Oktober 1977

Am 13. Oktober 1977 hatten vier Palästinenser in Absprache mit der Roten Armee Fraktion (RAF) die „Landshut“ mit 91 Menschen an Bord gekapert. Nach einer Landung im südjemenitischen Aden erschossen sie den Kapitän Jürgen Schumann. In Mogadischu (Somalia) stürmte dann die Anti-Terror-Einheit GSG 9 die Maschine und befreite die Geiseln - drei Terroristen wurden dabei getötet. Mit der Entführung sollte der Druck für eine Freilassung der in Stuttgart-Stammheim inhaftierten RAF-Terroristen erhöht werden.

Kaufpreis und Transportkosten

Ende Mai wurde der Vertrag mit dem bisherigen staatlichen Flughafenbetreiber Infraero geschlossen. Das Auswärtige Amt erwarb die „Landshut“ Berichten zufolge für 75.936 Reais (20.620 Euro). Das waren die Außenstände für das lange Abstellen der Maschine. Laut Schätzungen können Demontage, Transport per Frachtmaschine, Zusammenbau und Modernisierung bis zu zwei Millionen Euro kosten.

