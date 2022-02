Panorama : „Lady Di Club“ plant Diana-Statue in Mini-Britannien

Evelyn Marie Seidel (72), Gründerin des nach eigenen Angaben einzigen deutschen „Lady Di Clubs“, will mit einer großen Statue rechtzeitig vor dem 25. Todestag an die britische Prinzessin erinnern. Aber wo? Von ihrer niedersächsischen Heimatstadt Hameln und mehreren benachbarten Schlossbesitzern seien Absagen gekommen, bedauert die Vereinschefin.

Doch nun nahe die Rettung: Gary Blackburn (58), ein in Deutschland lebender gebürtiger Engländer, bietet dem kleinen Club im Garten seines britischen Themenhotels in Vettelschoß im nördlichen Rheinland-Pfalz einen Platz an. „Das passt gut“, findet Seidel. „Da kommen ja sowieso viele England-Fans hin.“ Im Hotel „The Little Britain Inn“ heißen die Zimmer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.