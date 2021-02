Überführung : Kreuzfahrtschiff „Odyssey of the Seas“ hat Nordsee erreicht

Ein schmaler Weg durch das Binnenland führte die „Odyssey of the Seas“ Richtung Nordsee. Wegen der Pandemie hatte das Spektakel nur wenig Zuschauer. Wie geht es weiter bei der kriselnden Meyer-Werft?

Papenburg | Der kriselnde Kreuzfahrtschiffbauer Meyer-Werft in Papenburg hat das erste Kreuzfahrtschiff in diesem Jahr in die Nordsee gebracht. Die „Odyssey of the Seas“ wurde von zwei Schleppern über die Ems gezogen und erreichte am Sonntagmorgen das niederländ...

