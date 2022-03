Niederlande : Königspaar „tief bewegt“ nach Gespräch mit Ukrainern

Königin Máxima und König Willem-Alexander haben in Den Haag in den Niederlanden lebende Ukrainer eingeladen. Nach dem Gespräch geben sie Einblick in ihre Emotionen.

Das niederländische Königspaar ist tief erschüttert über die Gewalt in der Ukraine und das Leid der Menschen. Das Paar empfing in Den Haag einige in den Niederlanden lebende Ukrainer. „Die Gespräche haben uns tief bewegt“, schreiben König Willem-Alexander und Königin Máxima in einer Erklärung. „Die Ukraine verdient das Vertrauen von uns allen.“ In eine...

