Ausstellungseröffnung : Kloster Lüne startet verspätet ins Jubiläumsjahr

Pandemiebedingt feiert das Kloster Lüne sein 850-jähriges Jubiläum erst von April an. Mehrere Ausstellungen beleuchten das Klosterleben und zeigen den zeitlichen Wandel.

Das Kloster Lüne startet coronabedingt verspätet in das Jubiläumsjahr zum 850-jährigen Bestehen. Statt zum Jahresbeginn wird von Sonntag an eine Ausstellung der holländischen Künstler Henk und Marianne Terwal im Kloster eröffnet. Im Juli 2019 weilten die beiden eine Woche als Artists in Residence im Kloster, die in der Zeit entstandenen Skizzen und Zei...

