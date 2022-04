Weder katholisch noch evangelisch : Kirchenmitglieder sind in Deutschland nun in der Minderheit

Das wäre vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen: Die Mehrheit der Bürger in Deutschland ist nicht mehr Mitglied in einer der zwei großen Glaubensgemeinschaften. Welche Zukunft hat die Kirche noch?

„Evangelisch oder katholisch?“ - das ist lange Zeit eine Gretchenfrage in Deutschland gewesen und meinte sehr unterschiedliche Lebenswelten. Kommunion oder Konfirmation und eine kirchliche Hochzeit gehörten zum Leben der meisten, wobei sogenannte Mischehen (also gemischtkonfessionelle Ehen) früher vielen als Frevel galten. Freizeitaktivitäten in Kirche...

