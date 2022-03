Heim in St. Peter-Ording : Kinderkur an der Nordsee: Junges Mädchen fürs Leben traumatisiert

Sechs Wochen weg von den Eltern, in einem Heim, in dem Kinder mit Ohrfeigen bestraft werden, wenn sie beim Mittagsschlaf flüstern: Julia Schütte* haben ihre Erlebnisse während einer Kinderkur in den 1970er-Jahren geprägt. Sie zu verarbeiten gelang ihr nur mit einer Therapie.

Ob sie anders war als andere, hat Julia Schütte* sich oft gefragt. In jungen Jahren litt sie auf Klassenfahrten unter starkem Heimweh. Sie hatte Angst vor dem Alleinsein. Wenn sich zwei Freundinnen ohne sie trafen, machte sie das nervös. Auf ganz normale Konflikte reagierte sie völlig überzogen und irrational, erzählt sie. Immer war da diese Angst, ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.