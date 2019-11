Weihnachtsfilme 2019 im TV : „Kevin – allein zu Haus“ - Die Sendetermine 2019 im Fernsehen

Wann läuft „Kevin allein zu Haus“ an Weihnachten 2019? Hier finden Sie den Trailer und die Sendetermine.

Avatar_shz von Konstantin Stumpe

14. November 2019, 09:00 Uhr

Berlin | In „Kevin - allein zu Haus“ will die Familie McCallister dem alljährlichen Weihnachtsstress in diesem Jahr den Rücken kehren und plant, über Weihnachten nach Paris zu fliegen. Doch beim Durchzählen der Großfamilie geht etwas schief und die Familie fliegt ohne Kevin (Macaulay Culkin). Der freut sich erst, dass er allein zu Haus ist, muss das Haus aber schon bald gegen zwei fiese Einbrecher verteidigen.





Sendetermine 2019 für "Kevin allein zu Haus":

TNT Film, 24. Dezember 2019, 14.40 Uhr,

TNT Film, 25. Dezember 2019, 9.30 Uhr.

Sendetermine 2019 für "Kevin allein in New York":

TNT Film, 24. Dezember 2019, 16.25 Uhr,

TNT Film, 25. Dezember 2019, 11.1 Uhr.

Noch haben nicht alles Sender ihre Programm veröffentlicht. Weiter Termine werden wird fortlaufend ergänzen.

Mehr Weihnachtsklassiker im TV