Weihnachtsfilme 2019 im TV : „Kevin – allein in New York“ - Die Sendetermine 2019 im Fernsehen

Wann läuft „Kevin – allein in New York“ an Weihnachten 2019 im Fernsehen? Die Sendetermine.

14. November 2019, 08:00 Uhr

Berlin | Auch im zweiten Teil der Kevin-Reihe will die Familie McCallister über Weihnachten in den Urlaub fahren. Diesmal soll es nach Florida gehen. Aber Kevin (Macaulay Culkin) steigt versehentlich in den Flieger nach New York. Zum Glück hat er Papas Kreditkarte eingesteckt. Er mietet sich ein Hotelzimmer und genießt die Zeit allein ... bis wieder die zwei altbekannten Gauner aus „Kevin allein zu Haus“ auftauchen.





Sendetermine 2019 für "Kevin allein zu Haus":

TNT Film, 24. Dezember 2019, 14.40 Uhr,

TNT Film, 25. Dezember 2019, 9.30 Uhr.

Sendetermine 2019 für "Kevin allein in New York":

TNT Film, 24. Dezember 2019, 16.25 Uhr,

TNT Film, 25. Dezember 2019, 11.1 Uhr.

Noch haben nicht alles Sender ihre Programm veröffentlicht. Weiter Termine werden wird fortlaufend ergänzen.

