Leute : Kebekus über männerlastige Festivals: „Geht 2022 nicht mehr“

Komikerin Carolin Kebekus (41) krisiert den Mangel an weiblichen Acts bei großen Musikfestivals. „Ich bin total oft bei Rock am Ring gewesen und habe wahnsinnig tolle Bands erlebt. Aber wenn man sieht, dass auch in diesem Jahr der Frauenanteil auf der Bühne gegen null geht, kann das einfach nicht sein. Das geht 2022 nicht mehr“, sagte sie im Podcast „Talk mit K“ des „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Freitag). Das Argument, dass es zu wenige Frauenbands gebe, könne sie nicht mehr hören. „Die muss man nämlich fördern, genau wie männliche Musiker“, sagte die Kölnerin.

Sie selbst veranstaltet nach eigenen An...

