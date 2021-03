Jahrhundert-Flut : Katastrophale Überschwemmungen in Australien

Solche Wassermassen hat in Australien bislang kaum jemand erlebt. Nach heftigem Dauerregen sind ganze Landstriche überflutet. Mut auf eine baldige Besserung machen die Meteorologen nicht unbedingt.

Sydney | Tagelanger Starkregen hat im Osten Australiens zu den schlimmsten Überschwemmungen seit Jahrzehnten und zur Evakuierung ganzer Ortschaften geführt. Die Behörden stuften die Lage in Teilen des Bundesstaats New South Wales am Sonntag als Naturkatastrophe ein und ließen Menschen nachts aus ihren Häusern in Sicherheit bringen. „Leider erleben Teile der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.