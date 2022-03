Fahndung in den Niederlanden : „Kaltblütiger Doppelmord“: Zwei Brüder in McDonald’s-Restaurant getötet

Ein bewaffneter Angreifer hat in den Niederlanden zwei Gäste in einem McDonald's-Restaurant getötet. Der Tatverdächtige ist auf der Flucht.

Bei den beiden in einer McDonald's-Filiale in den Niederlanden getöteten Männern handelt es sich laut Medienberichten um zwei Brüder, die offenbar gezielt getötet wurden. Der Täter habe seine als einflussreiche Geschäftsmänner bekannten Opfer eine Zeit lang beobachtet und dann geschossen, berichtete am Donnerstag der Fernsehsender RTL Oost. "Es wirkt w...

