Kurioses : Känguru in Delmenhorst gesichtet - Besitzer gesucht

Und plötzlich steht ein kleines Känguru neben dir an der Bushaltestelle: In Delmenhorst haben einige Menschen in der Nacht ganz schön gestaunt.

Delmenhorst | Mehrere Menschen haben in der Nacht zu Mittwoch ein Känguru in Delmenhorst gesichtet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte zunächst eine Zeugin die Polizei gerufen, weil sie das Tier an einer Bushaltestelle im Stadtteil Neuendeel gesehen hatte. Auch die eingesetzten Beamten sichteten daraufhin das kleine Känguru, es handelt sich möglicherwe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.