Prosieben-Show : Joko und Klaas verlieren überraschend ihr Staffelfinale

Nachdem Joko in der Woche zuvor mit der gewonnenen Sendezeit für Klaas ein Denkmal am Berliner Hauptbahnhof errichten ließ, sah es zunächst auch diese Woche nach einem Sieg aus. Es kam anders.

Berlin | Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf standen in der Staffel von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ kurz vor dem Triumph - und haben dann in letzter Minute verloren. Die beiden gewannen in der ProSieben-Show zunächst alle sechs Spiele, die zum Finale führten. Auf einem Hindernisparcours unter anderem mit Diktat, Medizinballwerfen und Würfeln verli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.