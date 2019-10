Entkräfter Pro Max : Joko und Klaas: Frontalangriff auf die AfD und den Rechtspopulismus

Entkräfter Pro Max: Unter diesem Namen verkaufen Joko und Klaas ein Gerät, dass acht rechtspopulistische Thesen entkräftet.

Avatar_shz von Daniel Benedict

30. Oktober 2019, 20:49 Uhr

Berlin | Engagierter Teleshop: Joko und Klaas verkaufen Argumente gegen Rechts. In ihren 15 Sendeminuten, die sie in der Duell-Show vom Dienstag gewonnen hatten, machten sie in bester Verkaufs-TV-Manier Reklame für den Entkräfter Pro Max. Dahinter verbirgt sich eine Art MP3-Player, der acht rechte Verschwörungstheorien widerlegt. Auf Knopfdruck spielt das Gerät Gegenargumente zu Thesen wie die von der linken Meinungsdiktatur, einer angeblich überdurchschnittlichen Kriminalität von Ausländern oder einer Seenotrettung, die Schleppern zuarbeitet. Erarbeitet wurden die Texte von Fachjournalisten, eingesprochen wurden sie von der deutschen Stimme des Action-Darstellers Dwayne The Rock Johnson.

Entkraefter.de überlastet

Kaufen kann man den Entkräfter über die Seite www.entkraefter.de, die augenblicklich wegen Überlastung unerreichbar war. Trotzdem kamen genug User auf das Portal, um noch innerhalb der 15 Live-Sendeminuten die 1000 ersten Exemplare zu bestellen, mit denen Joko und Klaas den Entkräfter kostendeckend produzieren können. Dem 2000. Käufer, der ebenfalls noch während der Ausstrahlung zuschlug, schenkten die Entertainer einen Teleshop-Klassiker dazu: den Nicer Dicer. Verdienen wollen Joko und Klaas an ihrer Erfindung ausdrücklich nichts.

Welche Thesen entkräftet der Entkräfter?

In der Produktbeschreibung versprechen die engagierten Start-up-Unternehmer kluge Worte gegen folgende Behauptungen:

Ausländer sind kriminell . Seenotrettung fördert Schlepperei . Die meisten Flüchtlinge sind zuhause gar nicht in Gefahr . In Deutschland herrscht eine linke Meinungsdiktatur . Um Flüchtlinge kümmert sich der Staat mehr als um “uns” . Das deutsche Volk soll systematisch ausgetauscht werden . Linksextremisten sind mindestens so schlimm wie die Rechten. Deutschland kann nicht die ganze Welt retten . Bonus.

