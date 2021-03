„Hanami“ : Japans berühmte Kirschblüte in Corona-Zeiten

Die Kirschblüte läutet in Japan den Frühling ein. An Hanami strömen die Menschen in die Gärten und picknicken unter der Blütenpracht. Doch in diesem Jahr ist alles anders.

Tokio | Sobald die ersten Blüten sprießen, gibt es kein Halten mehr: Sakura, die Kirschblüte, versetzt Japaner alljährlich mit ihrer betörenden Pracht in einen Rauschzustand. Doch in diesem Jahr ist wegen der andauernden Corona-Pandemie - wie schon 2020 - alles anders. Zwar wurde der Corona-Notstand am Montag auch im Großraum Tokio aufgehoben. Doch die Gou...

