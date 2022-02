Hollywood-Hauptrolle : Jamie Dornan neben Gal Gadot in Agenten-Thriller

Schauspieler Jamie Dornan wird neben „Wonder Woman“ Gal Gadot in einem geplanten Spionage-Thriller spielen. Gadot heißt ihren Kollegen auf Instagram willkommen.

Der Nordire Jamie Dornan (39), der gerade in Kenneth Branaghs Drama „Belfast” überzeugt, hat eine große Hollywood-Rolle gelandet. An der Seite von „Wonder Woman”-Star Gal Gadot (36) wird er in dem geplanten Spionage-Thriller „Heart of Stone” mitwirken, wie der Streamingdienst Netflix am Dienstag auf Twitter bekanntgab. Gadot soll darin im Stil von Jame...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.