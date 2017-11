Mike Hughes und seine Rakete : Ist die Erde flach? Beweise müssen warten

von Götz Bonsen

erstellt am 27.Nov.2017 | 12:53 Uhr

Mike Hughes will beweisen, dass die Erde ein Scheibe ist. Den ersten Schritt zum Durchbruch seiner gewagten, aber im Internet und unter Kreationisten durchaus angesagten Theorie sollte am vergangenen Samstag ein waghalsiger Forschungsflug im kalifornischen Amboy erbringen. Hughes' bemannter Schuss in den Himmel mit einer aus Altteilen zusammengebastelten Rakete scheiterte jedoch am roten Licht der Behörden. Eine Genehmigung für den Start auf einem staatlichen Areal in der Mojave-Wüste blieb aus – trotz vorheriger Versprechungen, wie der 61-Jährige sagt. Außerdem gab es ein paar technische Probleme.

Laut Hughes soll das Bureau of Land Management ihm die Nutzung des Areals bereits 2016 gestattet haben – unter der Bedingung, dass die Luftfahrtbehörde BLM dem zustimmt, berichtet die „Washington-Post“. Die BLM-Sprecherin will von Hughes' Unterfangen aber nur aus der Presse gehört haben, um anschließend den Riegel vorzuschieben. Der Tüftler habe nie Kontakt aufgenommen, geschweige denn einen Antrag gestellt, heißt es.

Von seiner Mission abhalten kann die Flugbehörde den Science-Revoluzzer offenbar nicht. Nur muss seine rote Dampfrakete mit dem Aufdruck „Flat Earth“ von einem Privatgelände starten, vermutlich geschieht es schon am Dienstag. Der neue Startpunkt liegt an der legendären Route 66 und ist keine fünf Kilometer vom ursprünglichen Startpunkt entfernt. Für die Rakete, mit der Hughes in bis zu 600 Metern Höhe Geschwindigkeiten von 800 Kilometern pro Stunde erreichen will, ist es der letzte Test vor dem Schlüssel-Experiment. Beim dann folgenden Flug will Hughes Beweisfotos für seine Theorie erbringen und der Wissenschaftsgeschichte eine neue Platte auflegen. Die soll aber nur die „erste Phase“ seiner Forschungen sein.

„Dem Erdball die Tür zuhauen“, darum geht es ihm. Was die technische Komponente seiner Mission anbetrifft, ist der Autodidakt aber eher kleinlaut, unlängst bezeichnete er sich gar als „Pechvogel“. Dass der Weg zur Wahrheit auch körperlich schmerzhaft und lebensgefährlich sein kann, musste der Amerikaner bereits am eigenen Leibe erfahren. Bei seinem Testflug in Arizona erlitt er schwere Verletzungen, die ihn monatelang an Gehhilfen banden.

In der Flatearther-Szene ist der durchaus erfahrene aber nur durchwachsen erfolgreiche Tüftler ein Neu-Konvertit. Es wird gemunkelt, dass er sich diesen Hut nur für die Aufmerksamkeit und das Wohlgelingen seiner Kickstarter-Finanzierung aufgesetzt hat.

Wie viele Verschwörungstheorien boomt auch die Flatearther-Gesinnung, wobei sich dies häufig auch mit Satire überlappt. Für strenge Kreationisten ist nur die Plattenform der Erde konform mit der Bibel. Bindeglied der Anhänger der Plattentheorie ist die zwischenzeitlich fast in Vergessenheit geratene Flat Earth Society. Der 1884 verstorbene Begründer Samuel Rowbotham war der Ansicht, dass die Enden der Platte die Pole sind und dass die Sonne weniger als 6400 Kilometer von London entfernt liegt (schon die Entfernung der Erde zum Mond beträgt 384.400 Kilometer). Seine Erklärungschrift „Earth is not a Globe“ aus dem Jahre 1865 kann man im Internetarchiv nachlesen.