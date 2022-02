Coronavirus : Impftempo weiter schleppend - Rund 156.000 Dosen am Freitag

Die Zahlen sind vorläufig, ein Trend lässt sich aber an ihnen ablesen: Gut drei Viertel der Bevölkerung in Deutschland ist gegen Corona geimpft.

Beim Impfen gegen das Coronavirus geht es weiterhin nur langsam voran. Am Freitag wurden in Deutschland mindestens 156.000 Impfdosen verabreicht, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag (Stand 9.01 Uhr) hervorgeht. Am Freitag vor einer Woche hatten sich inklusive Nachmeldungen noch knapp 224.000 Menschen (ohne Nachmeldungen 193.000) i...

