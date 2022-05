Virales Video mit Steve Kerr : „Ich habe es satt“: Basketballtrainer greift nach Amoklauf Republikaner an

An einer Grundschule in Texas wurden mindestens 19 Kinder bei einem Amoklauf getötet. Nicht nur in den USA ist das Entsetzen groß. Eine Rede von Basketballcoach Steve Kerr verbreitet sich auf der ganzen Welt.

Der US-amerikanische Basketball-Meistertrainer Steve Kerr von den Golden State Warriors hat mit einer emotionalen Rede auf das jüngste Schulmassaker in den USA reagiert. „Wann werden wir etwas tun?“, schrie Kerr in einer Pressekonferenz vor der Playoff-Partie bei den Dallas Mavericks am Dienstagabend (Ortszeit). „Ich habe es satt, ich habe genug!“ Embe...

