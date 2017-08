Tropensturm in Texas : Hurrikan „Harvey“: Was, wenn der Regen als Schnee gefallen wäre?

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Houston | In Teilen der Metropolregion von Houston sind seit vergangenem Donnerstag, als Hurrikan „Harvey“ begann an der Küste von Texas zu wüten, mehr als 76 Zentimeter pro Quadratmeter Regen gefallen. Das Ergebnis: Überschwemmungen katastrophalen Ausmaßes, zerstörte Infrastruktur, Zehntausende Obdachlose, Verletzte und mehrere Tote. Ein Gedankenexperiment wagt das Nachrichtenmagazin Quartz: Das Portal schreibt, wäre diese enorme Menge Wasser in Form von Schnee auf die Erde niedergegangen, würden teilweise über fünf Meter Schnee liegen.

Am George-Bush-Flughafen in Houston fielen laut Quartz am Sonntag etwas mehr als 40 Zentimeter (16,07 Inches) Regen – das doppelte von dem, was beim bisherigen Rekordregen aus dem Jahr 1945 aus den Wolken fiel. Nach Angaben des National Severe Storms Laboratory in den USA entspricht ein Inch Regen (2,54 Zentimeter) etwa 13 Inches Schnee (33 Zentimeter). Wären also die 40 Zentimeter Regen am Flughafen als Schnee gefallen, wären das wohl 210 Inches (5,3 Meter) gewesen.

Nach Angaben der US National Oceanic and Atmospheric Administration, liegt der Rekord-Schneefall in den USA in einem Zeitraum von 24 Stunden bei 78 Inches (1,98 Meter). Das war allerdings nicht an der Golfküste, sondern in Alaska – im Februar 1963. Während eines Schneesturms im Februar 1959 fielen auf dem Mount Shasta in Kalifornien rund 189 Inches (4,8 Meter) Schnee.

So viel Regen wie im ganzen Jahr in Hamburg

Die schlimmsten Regenfälle in der Region um Houston gab es am vergangenen Wochenende. 341 Liter pro Quadratmeter fielen in der Millionenstadt von Samstagmittag auf Sonntagmittag. Bis Montagmittag fielen nochmals 273 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden – zusammen 614 Liter. Das entspricht 61 Zentimetern Regen pro Quadratmeter. Zum Vergleich: Der deutschlandweite Regen-Rekord innerhalb von 24 Stunden stammt aus dem Jahr 2002. Damals fielen am 12. August in Zinnwald im Erzgebirge 312 Liter pro Quadratmeter. 40 Kilometer östlich von Houston, in Baytown, fielen allein am Sonntag 733 Liter pro Quadratmeter. Das entspricht in etwa der Jahresmenge Regen in Hamburg.

Warum bringt „Harvey“ so enorme Regenmengen?

Der zum Tropensturm herabgestufte Hurrikan kann nicht weiter nach Norden ziehen, da er dort von einem Hochdruckgebiet geblockt wird. So regnet sich „Harvey“ seit Tagen an Ort und Stelle aus. Dabei wirbelt das Tief weiter und zieht dabei weiterhin enorme Feuchtigkeitsmengen aus dem Golf von Mexiko. An der Küste und im Landesinneren regnet es daher weiter – an einigen Stellen innerhalb von drei Tagen teils 1100 Liter pro Quadratmeter.

