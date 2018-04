Ungewöhnlicher Schnappschuss : Hund beim Gassigehen geblitzt: Er macht sein Häufchen vor dem Radargerät

Ein seltenes Blitzerfoto sorgte auf der Polizeistation in Wesel für Erheiterung.

von dpa

06. April 2018, 13:50 Uhr

Ein ungewöhnlicher Schnappschuss sorgte für Erheiterung auf der Polizeistation: Beim Gassigehen war ein Hund in Moers in Nordrhein-Westfalen geblitzt worden – ausgerechnet in dem Moment, in dem der angeleinte Vierbeiner seelenruhig ein Häufchen machen wollte. Der Moment seines Geschäfts wurde auf dem Radarfoto eines geblitzten Autofahrers festgehalten.

Das Auto sei mit Tempo 42 in einer 30er-Zone von dem Radargerät geblitzt worden, sagte ein amüsierter Polizeisprecher in Wesel am Freitag. Der zufällige Schnappschuss, bereits im Februar des vergangenen Jahres festgehalten, sorgte auch beim Kurznachrichtendienst Twitter für Heiterkeit. Die Polizei kommentierte das Foto am Freitag dort mit den Worten: „Storys of our Life: Das wahre Leben...“