Vorfall in Australien : Horror für Eltern: Mann klaut Auto samt vier Monate altem Baby

Diesen Tag wird die Mutter eines Vierjährigen wohl nie vergessen. Als sie ein Geschäft verließ, sah die Frau ihr Auto wegfahren. Im Fahrzeug befand sich noch ihr Baby.

Schreckmoment in Australien: Ein Mann hat am Montagmorgen (Ortszeit) ein Auto mit einem vier Monate alten Säugling an Bord geklaut. Die Mutter sei in Emzig, einem Vorort von Adelaide, kurz in ein Geschäft gegangen und habe dann zu ihrem Entsetzen sehen müssen, wie ein Dieb mit ihrem Wagen und ihrem Kind davonfuhr, berichteten australische Medien. Embe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.