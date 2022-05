München : Holpriger Start: Fast 40.000 9-Euro-Tickets fehlerhaft bedruckt

Bund und Länder haben das 9-Euro-Ticket mit heißer Nadel gestrickt. Eine Auswirkung zeigt sich in München, wo ein entscheidendes Detail der Fahrkarten zunächst nicht abgedruckt wurde.

Die Ansage vor Verkaufsstart des 9-Euro-Tickets war klar: Es muss ein Name auf der Fahrkarte notiert sein und nur diese Person darf das Ticket nutzen, es ist nicht übertragbar. In München kam es jetzt zu technischen Schwierigkeiten beim Druck - etliche Kunden erhielten ein Ticket, wo kein Name eingetragen werden kann. Tausende Kunden betroffen Betroffe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.