Kriminalität : Höchstwert: Mehr Geldautomaten gesprengt

Der Trend zeigt nach oben. Immer mehr Täter versuchen, Geldautomaten zu knacken. Besonders aktiv sind dabei Tatverdächtige aus den Niederlanden.

Wiesbaden | Die Zahl der Geldautomatensprengungen ist in Deutschland deutlich gestiegen. 2020 habe es 414 entsprechende Attacken gegeben und damit 18,6 Prozent mehr als im Jahr 2019, wie aus dem vom Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden am Dienstag herausgegebenen Bundeslagebericht hervorgeht. Dies ist der höchste Wert seit Beginn der statistischen Erfassung im...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.