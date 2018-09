Verkehrsprognose : Herbstferien und viele Baustellen sorgen für Staus

Autofahrer müssen sich am kommenden Wochenende auf Staus gefasst machen. Grund sind die startenden Herbstferien, aber auch Baustellen tragen ihren Teil bei.

von dpa

27. September 2018, 05:00 Uhr

Mehr als die Hälfte der Bundesländer startet am kommenden Wochenende (28. bis 30. September) in die Herbstferien. Auf den Autobahnen müssen sich Reisende daher auf viele Staus einstellen.

Die Behinderungen dürften aber nicht die Dimension der großen Sommerstaus bekommen, teilen der Auto Club Europa (ACE) und der ADAC mit. Am meisten dürften zahlreiche Baustellen die Autofahrer ausbremsen. Der ADAC hat rund 500 Stück davon gezählt.

Neben dem Pendlerverkehr am Freitag sind besonders die Strecken in die Alpen und die Routen zu den Küsten von Nord- und Ostsee betroffen. Am Sonntag ist speziell bei schönem Wetter mit vielen Ausflüglern zu rechnen. Lokal weist der ADAC aufgrund des Oktoberfestes im Großraum München auf mögliche Störungen hin.

Rund um die Großräume Hamburg, Frankfurt/Main und München sowie auf folgenden Strecken kann es, auch aufgrund von umfangreichen Baustellen, zu Staus oder Behinderungen kommen:

A 1 Hamburg - Bremen - Köln und Wittlich - Saarbrücken A 2 Herten - Dortmund - Hannover - Braunschweig - Magdeburg - Dreieck Werder A 3 Passau - Nürnberg - Würzburg - Frankfurt/Main; beide Richtungen und - Frankfurt/Main - Köln - Oberhausen; beide Richtungen und Oberhausen - Arnheim A 4 Kirchheimer Dreieck - Chemnitz - Dresden - Görlitz A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt/Main - Hattenbacher Dreieck; beide Richtungen A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg A 7 Flensburg - Hamburg; beide Richtungen und Hamburg - Hannover - Kassel - Würzburg - Ulm -Füssen/Reutte A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg A 9 München - Nürnberg - Berlin und Berlin - Halle/Leipzig und Hof - Nürnberg A 10 Berliner Ring A 11 Berliner Ring - Joachimsthal A 13 Schönefelder Kreuz - Dresden A 14 Magdeburg - Leipzig A 24 Berliner Ring - Wittstock/Dosse A 31 Emden - Leer - Lingen/Ems A 45 Gambacher Kreuz - Siegen A 61 Koblenz - Mönchengladbach A 93 Inntaldreieck - Kufstein; beide Richtungen A 95 München - Garmisch-Partenkirchen A 96 München - Lindau A 99 Umfahrung München

Für Österreich rechnen die Autoclubs vor allem auf den Transitstrecken und den Zufahrten zu den Urlaubsgebieten der Alpen mit mehr Verkehr. Als Staustrecken nennen die Clubs unter anderem die Autobahnen A 1 (West), A 9 (Pyhrn), A 10 (Tauern), A 12 (Inntal) und A 13 (Brenner).

Der Ausflugsverkehr wirkt sich auch auf den Schweizer Transitrouten und in den Urlaubsgebieten aus. Schwerpunkt ist neben der A 1 (St. Gallen - Zürich - Bern) die Gotthardautobahn (A 2), für die der ACE bei Bedarf die San-Bernardino-Route (A 13) als störungsfreiere Alternative nennt.