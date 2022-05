Musiker : Herbert Grönemeyer bestürzt über Absage von Jubiläumstour

Der 66-Jährige kann nicht wie geplant auftreten. Er und andere Bandmitglieder haben sich laut Management mit Corona infiziert. Können die abgesagten Konzerte noch 2022 nachgeholt werden?

Der Musiker Herbert Grönemeyer (66) zeigt sich bestürzt über die coronabedingte Absage seiner Jubiläumstournee „20 Jahre Mensch“. „Wir sind komplett konsterniert“, schrieb er in einem handschriftlich verfassten Brief an seine Fans, den er etwa bei Instagram veröffentlichte. „Bis zur letzten Minute haben wir gehofft, daß sich das Virus doch noch auf wun...

