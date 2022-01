Trauerfeier und Schweigeminute : Heidelberg gedenkt der Opfer des Amoklaufes an Universität

Die Nachricht von einem Amoklauf an der Universität Heidelberg erschütterte vor einer Woche ganz Deutschland. Mit einer zentralen Trauerfeier wollen Stadt und Hochschule den Opfern gedenken.

Eine Woche nach dem Amoklauf erinnert die Universität Heidelberg am Montag (12.00 Uhr) mit einer Trauerfeier in der Peterskirche an die Opfer. Zum Gedenken der getöteten 23-jährigen Studentin und ihrer drei verletzten Kommilitonen sind alle Menschen aufgerufen, um 12.24 Uhr für eine Minute innezuhalten. Zu diesem Zeitpunkt kamen am vergangenen Montag d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.