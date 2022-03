Panorama : Hamburger Popsängerin Zoe Wees geht auf große Europatour

Popsängerin Zoe Wees (19, „Control“) geht im Frühjahr auf ihre erste große Europatour. Die gebürtige Hamburgerin, die international Erfolge feiert und bereits vielfach ausgezeichnet wurde, werde vom 29. März an in zahlreichen Clubs in Deutschland, Österreich und der Schweiz auftreten, teilte der Veranstalter Semmel Concerts am Mittwoch mit. Die 25-jährige Singer-Songwriterin Flore ist als Support dabei. Aufgrund der Corona-Pandemie werde die Tour in zwei Teile gesplittet: Ab November stehen weitere Shows in Belgien, Frankreich, England, Niederlande und Luxemburg auf dem Tourplan. Am 19. und 20. April wird Zoe Wees im Hamburger Grünspan auftreten.

