Hamburg : Hamburger Frühlingsdom startet: mit Maskenpflicht

Keine Zugangsbeschränkungen, dafür aber Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske und 3G-Nachweis in der Gastronomie - mit diesen Regeln startet heute Hamburgs größtes Volksfest seine Frühlingsausgabe. Damit bringt der Frühlingsdom nun nach coronabedingten Absagen und Einschränkungen wieder größtmögliche Normalität auf das Heiligengeistfeld - und vier neue Fahrgeschäfte. So wird es seit langem wieder einen Freifall-Turm, ein Hochgeschwindigkeitskarussell eine Looping-Schaukel und ein Chaos-Pendel geben. Außerdem haben sich die Schausteller mit Blick auf den Krieg in der Ukraine für eine Schweigeminute statt des Eröffnungsfeuerwerks entschieden. Gegen 22.30 Uhr soll dafür auf dem Hamburger Dom die Musik ausgeschaltet und das Licht gedimmt werden. Der Frühlingsdom mit seinen 232 Schaustellerbetrieben geht bis zum 24. April.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.