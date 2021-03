Unfall : Große Feuerwerksexplosion in Kalifornien

Es habe sich wie ein Erdbeben angefühlt, berichtet eine Anwohnerin: Im kalifornischen Ontario sind große Menge von Pyrotechnik explodiert.

Ontario | Bei einer großen Explosion von Feuerwerkskörpern in Kalifornien sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Erhebliche Mengen an Pyrotechnik hätten sich am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in einem Haus in der Stadt Ontario in der Nähe von Los Angeles entzündet, berichteten US-Medien unter Berufung auf die Feuerwehr. In dem Gebäude in einer Wohn...

