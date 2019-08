«MSC Gülsün» : Größtes Containerschiff der Welt hat in Bremerhaven angelegt

Das riesige neue Containerschiff «MSC Gülsün» kommt nach Bremerhaven. Ein anderes Schiff der Reederei - die «MSC Zoe» - hatte Anfang des Jahres in der Nordsee eine schwere Havarie.

19. August 2019, 17:15 Uhr

Das derzeit weltgrößte Containerschiff hat auf seiner Jungfernfahrt aus Asien in Bremerhaven festgemacht. Die neue Bremer Hafensenatorin Claudia Schilling (SPD) begrüßte den 400 Meter langen und 61,5 Meter breiten Riesen am Montag in der Hafenstadt.

Die «MSC Gülsün» der Schweizer Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC) soll über mehrere Häfen bis nach Kaliningrad weiterfahren, bevor es nach China zurückkehrt.

Das 400 Meter lange und 61,5 Meter breite Schiff kann 23.756 Standardcontainer (TEU) transportieren, darunter 2000 Kühlcontainer. Bislang fassten die größten Containerschiffe rund 23.000 TEU.

Europäische Häfen machen Front gegen immer größere Containerschiffe, weil sie für neue Kaianlagen und tiefere und breitere Fahrrinnen viel investieren müssten. Verbände fordern EU-Auflagen, dass künftig kein Schiff mehr die europäischen Häfen anlaufen darf, das größer ist als die bislang fahrende Flotte.

Die «MSC Gülsün» wurde in Südkorea gebaut. Zehn Schwesterschiffe sollen bis 2020 in den Dienst gestellt werden, wie das Unternehmen berichtete. Fünf seien gleich groß, fünf weitere 100 TEU kleiner. Das Schiff habe dank eines neuen Designs des Bugs den Rumpfwiderstand verkleinert, der Luftwiderstand sei minimiert und es sei deshalb besonders energieeffizient.

MSC habe seine klimaschädlichen CO2-Emissionen pro bewegter Tonne Fracht zwischen 2015 und 2018 bereits um 13 Prozent gesenkt. Je Tonne Fracht gemessen seien Containerschiffe eine der umweltfreundlichsten Transportarten, meinte MSC - besser als Flugzeuge, Züge, Lastwagen und Lastkähne. MSC ist mit 520 Schiffen und 70 000 Mitarbeitern in 155 Ländern eine der größten Reedereien der Welt.

Ein anderes Containerschiff der Reederei, die «MSC Zoe», hatte Anfang des Jahres bei einem Sturm in der Nordsee vor den niederländischen Wattenmeerinseln und Borkum mehr als 300 Container verloren. Die «MSC Zoe» war auch auf dem Weg nach Bremerhaven. Ein Großteil der verlorenen Ladung wurde bis Mai geborgen.