Politiker-Quiz : Gregor Gysi wird 70 Jahre alt – Testen Sie ihr Wissen

von Sven Raschke

erstellt am 14.Jan.2018 | 19:36 Uhr

Berlin | „Wenn ich gewusst hätte, was alles auf mich zukommt, hätte ich es höchstwahrscheinlich nicht gemacht.“ So Gregor Gysi 2015 über seine Karriere als Politiker. Ob man ihn mag oder nicht – schlagfertige Klugheit und hohen Unterhaltungswert kann man dem Star der Linkspartei nicht absprechen. Am 16. Januar wird der ehemalige Vorsitzende der Linken-Fraktion 70 Jahre alt.

Testen Sie im Quiz ihr Wissen über Gregor Gysis Rolle bei der deutschen Wiedervereinigung, der Geschichte der Linken, die Gerüchte um seine angebliche Stasivergangenheit und womit sich der junge Gregor neben der Schule gern die Zeit vertrieb.