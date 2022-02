Guns N' Roses : Gitarrist Slash: „Rock 'n' Roll wird es immer geben“

Wenn man sich die Lineups von hippen Festivals wie Coachella ansieht, könnte man meinen, Rock n' Roll sei auf dem absteigenden Ast. Kultgitarrist Slash ist optimistisch: Das Genre wird nie aussterben.

Gitarrenlegende Slash von Guns N' Roses („Paradise City“) glaubt an die Zukunft der Rockmusik. „Es entwickelt sich eine riesige Unterströmung an jungen Rock 'n' Roll-Bands, es brummt richtig“, sagte der 56-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in London. „Es läuft alles ein bisschen unter dem Radar, weil es noch nicht im kommerziellen Mainstream-Bewusst...

