Wetter : Gewitter bringen Teilen Deutschlands deutliche Abkühlung

Heiße Tage, tropische Nächte - das ist mancherorts erst einmal vorbei. Es ist es deutlich kühler geworden, aber nicht überall.

Offenbach am Main | Zum Teil kräftige Gewitter haben vielerorts in Deutschland für Abkühlung gesorgt. Im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb wurden in der Nacht zum Montag nur noch 11 bis 12 Grad erreicht, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach sagte. Auch im Nordwesten Deutschlands pendelten die nächtlichen Temperaturen lediglich zwisch...

