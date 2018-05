Umfrage unter Schulleitern : Gewalt gegen Lehrer an jeder dritten Grundschule

An fast jeder zweiten Schule wurde in den vergangenen fünf Jahren psychische Gewalt auf Lehrer ausgeübt. An jeder Vierten kam es zu körperlicher Gewalt und an jeder fünften zu Cybermobbing gegen Lehrer. Das sind alamierende Zahlen.

von dpa

02. Mai 2018, 13:40 Uhr

An etwa jeder dritten Grundschule in Deutschland sind Lehrkräfte in den vergangenen fünf Jahren laut einer neuen Studie körperlich angegriffen worden.

Dies berichteten die Schulleitungen laut einer in Berlin vorgestellten Umfrage des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE). Über alle Schulformen hinweg berichtete rund jede vierte Schulleitung von Fällen körperlicher Gewalt gegen Lehrkräfte.

Fast die Hälfte der Schulleitungen (48 Prozent) gab an, dass es an ihrer Schule in den vergangenen fünf Jahren Fälle von «psychischer Gewalt» gab - also Fälle, bei denen Lehrkräfte direkt beschimpft, bedroht, beleidigt, gemobbt oder belästigt wurden. Fälle von Mobbing, Diffamierung und Belästigung über das Internet gab es laut Studie an jeder fünften Schule.