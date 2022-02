Phänomen „Pareidolie“ : Gesichter in Dingen sehen: Was Forscher darüber herausgefunden haben

Wer morgens in den Kaffee schaut und dabei öfters mal Gesichter sieht, der leidet an einem Phänomen, das man in der Fachsprache Pareidolie nennt. Meist starrt einen dabei ein junger Mann an, wie australische Forscher jetzt herausfanden.

Haben Sie auch schon mal einen Mann im Mond gesehen? Oder ein Gesicht im Milchschaum Ihres Frühstückskaffees? Oder starrt Sie öfter mal ein Gesicht aus dem Schweizer Käse an? Dann erleben Sie ein Phänomen, das in der Wissenschaft als Gesichtspareidolie bekannt ist. Forscher in Australien haben das Phänomen nun genauer untersucht und dabei festgestellt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.