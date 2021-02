„Mail on Sunday“ : Gericht gibt Meghan in Klage gegen Verlag Recht

Herzogin Meghan sieht ihr Persönlichkeits- und Urheberrecht durch die „Mail on Sunday“ verletzt. Ein Gericht gibt ihr nun Recht - allerdings bisher nur in einem Punkt.

London | Herzogin Meghan hat im Rechtsstreit mit dem Verlag der „Mail on Sunday“ einen bedeutenden Teilerfolg errungen. Ein Gericht in London gab dem Antrag der 39-Jährigen auf eine Abkürzung des Verfahrens am Donnerstag statt. Zudem folgte der Richter der Au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.