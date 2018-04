Punggye-ri : Geologen: Atomtestgelände in Nordkorea kollabiert

Kim Jong Un hatte kürzlich das Ende der Atomtests angekündigt. Das hat womöglich nicht nur politischen Ursachen.

von dpa

26. April 2018, 13:11 Uhr

Peking | Nordkorea ist laut chinesischen Geologen derzeit nicht in der Lage, Atomtests auf seinem Versuchsgelände im Nordosten des Landes durchzuführen. Der Berg über der Anlage sei nach dem letzten Atomtest im September eingestürzt, berichteten die Wissenschaftler der Chinesischen Universität der Wissenschaften und Technik in einer Studie, die am Donnerstag in Auszügen auf der Website der Hochschule veröffentlicht wurde. Experten der auf Nordkorea spezialisierten Nachrichtenseite „38 North“ des US-Korea-Instituts der Johns-Hopkins-Universität widersprachen der Darstellung jedoch.

Am vergangenen Freitag hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un überraschend eine Einstellung der Atom- und Raketentests sowie die Aufgabe des nordkoreanischen Atomtestgeländes angekündigt. Kim begründete dies mit der Vollendung des Atomprogramms. Bei ihrem ersten Gipfeltreffen am Freitag wollen sich Nordkoreas Machthaber und Südkoreas Präsident Moon Jae In auf atomare Abrüstung und eine langfristige Friedenslösung konzentrieren.

„Aufgrund des Zusammenbruchs der nordkoreanischen Testanlage ist es notwendig, die Messung von radioaktiver Strahlung, die möglicherweise entwichen ist, fortzusetzen“, erklärten die chinesischen Geologen. Sie hatten für ihre Untersuchung die Messdaten mehrerer Erdbeben ausgewertet, die sich kurz nach dem bisher größten Atomtest Nordkoreas im September ereignet hatten. Eines der Beben soll demnach achteinhalb Minuten gedauert haben.

Foto: dpa

Laut „38 North“ hat Pjöngjang nach dem jüngsten Atomtest das Nordportal zu seiner unterirdischen Anlage zwar aufgegeben. Bis Anfang März sei jedoch am Westportal ein weiterer „signifikanter neuer Tunnelbau“ entdeckt worden. Es gebe deshalb keine Grundlage für die Behauptung, dass das Gelände nicht mehr für Atomtests geeignet sei, schrieben die Experten.