Panorama : Geldsegen für Hamburg: Hapag-Lloyd verzehnfacht Dividende

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) kann sich über einen Geldsegen aus dem Hamburger Anteil an der Reederei Hapag-Lloyd freuen. Angesichts sprudelnder Gewinne in der Containerschifffahrt verzehnfacht Hapag-Lloyd die Dividende und will für 2021 je Aktie 35 Euro ausschütten, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Dividendenvorschlag des Vorstands bedarf formal noch der Zustimmung des Aufsichtsrats sowie später der Hauptversammlung. Die Gesamtausschüttung wird mit 6,2 (Vorjahr: 0,6) Milliarden Euro angegeben.

Die Hansestadt Hamburg ist drittgrößter Aktionär von Hapag-Lloyd. Über die städtische Holding HGV (Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement) ist sie derzeit mit 13,9 Prozent an der Reederei beteiligt. Damit dürfte von der Dividendensumme von Hapag-Lloyd ein Anteil von rund 860 Millionen Euro auf die Stadt entfallen. Aus den Reih...

